「女子ゴルフ・ブリヂストン・レディース」（２１日開幕、袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝パー７２）元世界ランキング１位の宮里藍さんが１９日、今年も次世代トークセッションを開催した。アマチュア４人、若手プロ３人とそれぞれグループで対話。選手から練習の取り組み方や意識すべきポイント、好不調時の気持ちの切り替え方、体調維持の手法などメンタル面や食事面の留意点などについて多くの質問がなされ、宮里さんの言葉に耳を傾け