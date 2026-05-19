医療費膨張の歯止めに向け、三井住友フィナンシャルグループ、富士通、ソフトバンクは国産のヘルスケア基盤を作ると発表しました。3社が発表したのはデータ、AI（人工知能）、スマートフォンなどを組み合わせた日本独自の「国産ヘルスケア基盤」を構築するための業務提携です。個人の健康データと医療機関の持つ医療データを連携させることで医療の効率化を図るほか、アプリを活用して予防や健康支援を進めるとしています。ソフト