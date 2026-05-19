中国メディアの上遊新聞は18日、入校予約制度を廃止した中国の名門大学の武漢大学で、一部観光客によるマナー違反が見られたことを伝えた。記事によると、武漢大学は13日、一般市民向けの入校予約制度を正式に廃止し、キャンパスを開放した。しかし、大勢の学生がSNS上で、「木に登って記念撮影」「グラウンドで体育の授業をライブ配信」などの一部観光客によるマナー違反行為を報告。また、人の激増によって校内の一部食堂が大混