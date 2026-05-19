フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で現地時間19日、カンヌ・プレミア部門に選出された映画『黒牢城』チームのフォトコールが行われた。黒沢清監督はじめ、主演の本木雅弘、共演の菅田将暉、宮舘涼太、青木崇高らが晴天に恵まれたカンヌの地に集結し、世界中のメディアから熱視線を浴びた。【別カット】カンヌの地にさっそうと現れたキャスト原作は、米澤穂信による同名ミステリー小説。第166回直木賞、第12回山田