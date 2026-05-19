人気お笑い芸人が、親友の現役アナウンサーの同棲部屋へなぜか2人で向かい、スタジオから「2人で？」「なんで？」と驚きの声が上がる場面があった。【映像】人気芸人が現役アナと消える衝撃展開5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければな