「日本ハム６−２楽天」（１９日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転勝ちし、敗れたソフトバンクをかわして３位に浮上した。郡司が二回に逆転の３号２ラン。荘司が投じた１４９キロを完璧に捉え、中越えに放り込んだ。４月３日のオリックス戦以来約１カ月半ぶりのアーチ。淡々とダイヤモンドを一周したが「内心はもうスキップで回ってたんですけど、その気持ちを抑えながら。まだスキップできるような成績じゃないんで」と