モデルの水原希子の大胆衣装ショットに反響が寄せられている。１９日に自身のＳＮＳを更新した水原は、インスタグラムに「招待してくれてありがとうカンヌの美しい時間ありがとう！」と英語でつづると、レッドカーペットや海を背景にしたショットをアップ。青のジュエリーが付いたネックレスをつけ、ウエストラインにも切り込みや大胆にスリットの入ったドレスを着用した姿を披露した。この投稿には「最も美しい」「世界