俳優の山田裕貴が披露した“どアップ変顔”ショットが話題になっている。１９日までに更新したインスタグラムに「ご飯食べてまーーーす。このあと映画観るよ〜。！！！！！！！」と報告し、どアップの自撮りショットを投稿。変顔と真顔の対照的な２枚を披露した。この投稿に「こわい」「山田裕貴さんの表情や仕草が大好きです。すべてが本当に愛らしいです！」「人ってこんなにも角度とかで変わるんや…おもろ笑笑かっこよ」