【パリ＝向山拓、市川大輔】パリで開かれていた先進７か国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議は１９日、共同声明を採択して閉幕した。声明には、中国による輸出制限を念頭に、レアアース（希土類）などの重要鉱物の投資や調達で協調することを盛り込んだ。最新のＡＩ（人工知能）を悪用したサイバー攻撃を防ぐため、対応能力を強化する方針も打ち出した。日本からは片山財務相と日本銀行の植田和男総裁が出席した。声明では、