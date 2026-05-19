「何をやっていいかわからない……」俳優の内藤剛志が、劇場版『旅人検視官 道場修作』の完成披露舞台あいさつで18歳で大阪から上京した当時を回顧し、思いを語った。内藤剛志○内藤剛志、過去の自分へ贈る“一句”披露「大丈夫だよと…」内藤は18日、都内で行われた劇場版『旅人検視官 道場修作』(6月12日公開)の完成披露舞台あいさつに羽田美智子、田口浩正、林泰文、兼粼涼介監督らとともに登場。登壇予定だった櫻井淳