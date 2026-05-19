パックご飯インサートに「まーごめ」説明、寝起きドッキリまで――。19日に生放送されたフジテレビ系バラエティ『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(毎週火曜19:00〜)は、“人気名店の隠れメニュー”を調査。しかし、純粋な食リポから脱線していくロケに、スタジオのカズレーザーと屋敷裕政(ニューヨーク)のツッコミが止まらなかった。(左から)カズレーザー、屋敷裕政今回は、関太(タイムマシーン3号)、佐々木大光