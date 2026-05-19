◆プロボクシングライト級（６１・２キロ以下）８回戦●岩本星弥（判定）大胡晴哉〇（１９日、東京・後楽園ホール）メインイベントのライト級８回戦で、高校２冠のホープ・大胡晴哉（１９）＝吉祥寺鉄拳８＝が日本同級１１位・岩本星弥（２２）＝ＪＢＳＰＯＲＴＳ＝を３―０の判定で下した。日本ランカーを撃破し、戦績を３勝（１ＫＯ）１分けとした大胡は「２０歳で必ず日本タイトルを取りたい」と誓った。岩本の戦績は９