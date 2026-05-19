有料動画配信サイト「Netflix」は今年3月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の試合のアーカイブ配信について「5月31日をもって終了する」と発表した。 「WBC2026」の試合はNetflixの独占配信となっており、日本では地上波テレビで生放送しないことが話題となっていた。 今回、WBC2026の試合が配信終了となることで、野球ファンはショックを受けている。とりわけNetflixは著作権保護