お笑いコンビ・レインボーの池田直人が、親友の現役アナウンサーの婚約相手に対し、「リアルに婚姻届を出すところまで想像できてますか？」と追及する場面があった。【映像】イケメン“婚約者”の回答にあからさまに落胆の西澤アナ5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人