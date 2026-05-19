荷物を自宅以外で保管するトランクルームの市場規模が拡大しており、2024年には848億円と、調査を開始した2008年から3倍以上になっています。トランクルーム大手のキュラーズによると、トランクルームは全国に1万4860店舗あり、市場規模は年々拡大しています。調査を開始した2008年は272億円でしたが、2024年には848億円と3倍以上になり、都市部を中心に増えているということです。■仕事道具を保管「倉庫タイプの方がコスト抑えら