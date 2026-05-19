「ファーム・西地区、ソフトバンク１２−１阪神」（１９日、タマホームスタジアム筑後）阪神はソフトバンクに投打で圧倒され、なすすべなく１２失点の大敗を喫した。先発の早川太貴投手（２６）が４回１０安打９失点の大炎上。四球を与えては痛打を食らう展開が続いた。後を受けた松原快投手（２６）、小川一平投手（２８）もそれぞれ失点を喫した。打線は初回、１番に起用された百崎蒼生内野手（２０）の右中間を破る三塁