【北京＝吉永亜希子】ロシアのプーチン大統領は１９日深夜、中国・北京に到着した。２日間の公式訪問で、２０日には習近平（シージンピン）国家主席と会談し、中東やウクライナ情勢、露産エネルギーの中国向け供給の拡大などについて協議する。習氏は１４〜１５日のトランプ米大統領との米中首脳会談の内容をプーチン氏に説明するとみられる。露大統領府によると、エネルギーや産業などの担当閣僚がプーチン氏に同行し、露北極