ATEEZ（C）ユニバーサルミュージック 8人組ボーイズグループATEEZは、6月28日に開催される「British Summer Time Hyde Park（ブリティッシュ・サマー・タイム・ハイドパーク）」にヘッドライナーとして出演する。「British Summer Time Hyde Park」は、2013 年から開催されているイギリスを代表する大規模音楽フェスティバルで、毎年夏に約2〜3週間にわたり、ロンドン中心部のハイド・パークで行われる。単なるコン