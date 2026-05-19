TGIフライデーズから、思わず動画を撮りたくなる新メニュー「FONDUE-IT／フォンデュ イット」が2026年5月19日（火）より全13店舗でスタート♡熱々の鉄板に濃厚な“ケソブロンコチーズ”を目の前で豪快に注ぐライブ感たっぷりの演出で、食事そのものがエンターテインメントに。音や香り、シズル感まで楽しめる、初夏注目のグルメ体験です♪ チーズが主役の新体験グルメ♡ 「F