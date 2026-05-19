お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＭＢＳ「かまいたちの知らんけど」が１６日放送された。「小籔千豊崇拝バスツアー」と題した企画で、本田望結、蛙亭・イワクラらがゲスト出演。冒頭で本田は、「もともと芸能界で唯一苦手な方やったんです」と仰天告白で小籔を名指しした。「（小籔は）好き嫌いがはっきりしてるじゃないですか。そこが嫌われるかなって。私みたいにフィギュアもお芝居も中途半端やったら」と不安だっ