「大相撲夏場所・１０日目」（１９日、両国国技館）北陣親方（元小結遠藤）が相撲博物館で行われて親方トークショーに登場。力士と相撲を取るために、現役時代の体重を維持していることを明かし、１０キロ以上の増量への意欲を語った。２０１０年代前半、大相撲人気の低迷期に現れ、絶大な人気を誇った北陣親方は、昨年１１月に現役を引退。一方で昨年夏から秋にかけて両膝を順に手術し、回復後に再び相撲を取る強い意欲を以前