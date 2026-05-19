西武３−２ロッテ（パ・リーグ＝１９日）――西武が逆転勝ち。三回に西川のソロで追いつき、四回に長谷川の２ランで勝ち越した。７回１失点の武内が３勝目。ロッテは追い上げ及ばず、４連勝でストップ。◇オリックス２−１ソフトバンク（パ・リーグ＝１９日）――オリックスが連敗を４で止めた。一回に太田の犠飛で先制し、二回にも加点。六回からは継投で逃げ切った。ソフトバンクは６回２失点の大津を援護できなかった。◇