34歳美人経営者が子どもを産むことに対する不安を打ち明けたところ、婚約者の思わぬ回答に絶句する場面があった。【映像】美人社長絶句の高卒社長の発言シーン5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活