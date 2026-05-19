バレーボール大同生命ＳＶリーグの年間表彰式が１９日に都内で行われ、日本代表の佐藤淑乃（ＮＥＣ川崎）がレギュラーシーズン（ＲＳ）のＭＶＰを受賞した。「うまくいかない時期が多かったシーズンで、取れると思っていなかったので、本当に驚いている。長いシーズンをともに戦ったチームメートのおかげで取れた賞だと思っている」と周囲への感謝を述べた。２０２４年にチームに加入した佐藤は昨季チャンピオンシップ（ＣＳ）