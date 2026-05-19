ソフトバンクは１９日のオリックス戦（京セラ）に１―２で惜敗した。借金は再び「１」となり、日本ハムが勝利したことで４位に転落した。先発の大津亮介投手（２７）は２回に打球が左足のふくらはぎ付近に直撃するアクシデントに見舞われたが、治療を終えると再びマウンドへ。投手陣が苦しい中でカード初戦を任された責任感もあり、６回を投げ切った。大津は６回２失点（自責１）と粘りの投球を披露するも、打線の援護なく今