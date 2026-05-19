メ～テレ（名古屋テレビ） EV＝電気自動車の充電サービスを手掛ける中部電力の連結子会社が民事再生法の適用を申請しました。 東京地裁に民事再生手続きを申し立てたのは中部電力ミライズが51％出資し去年1月に設立した「ミライズエネチェンジ」とその子会社3社です。 EV充電器の設置台数が当初の想定の7割程度にとどまったことや、設置コストの上昇を受けて自力での事業の収益化が困難と判断しました。