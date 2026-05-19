メ～テレ（名古屋テレビ） 19日午後、三重県津市で山林が燃える火事があり現在も消防による消火活動が続けられています。 消防によりますと火事があったのは津市美杉町の山林で、19日午後3時20分ごろ近くに住む人などから「山が燃えている」と消防に通報が相次ぎました。 消防車12台とヘリコプター2機による消火活動が行われましたが、19日午後9時の時点で鎮火のめどはたっていません。 消防は約30人の態