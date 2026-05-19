クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『☆栄養士のれしぴ☆の一生使える副菜150』から、何度も作りたくなること間違いなし！「巾着たまご」＆「たこ焼き風厚揚げ」レシピをご紹介します。 お弁当にも大活躍！想像以上のおいしさに驚き！ クックパッドの大人気レシピ作者☆栄養士のれしぴ☆さんのレシピ本『☆栄養士のれしぴ☆の一生使える副菜150』の中から「☆巾着たまご☆」と「☆たこ焼き