◆パ・リーグ西武３―１ロッテ（１９日・前橋）地元・群馬出身の柘植世那捕手が「７番・捕手」でスタメンマスクをかぶり２打数１安打と結果を残した。６回には三塁への内野安打を放ち「ヒットが出て良かったです。１勝でも多く積み重ねたいです」と振り返った。試合前には「昨日も行ったんですけど、『ＧＧＣ』だったり、『はらっぱ』とかよく行ってたんで食べました」。「ＧＧＣはハンバーグとハラミステーキのコンボ。は