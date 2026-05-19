赤ちゃんいるんだって！▶▶この作品を最初から読む夫と一人娘・ミイちゃんと暮らすサキ。幼稚園入園をきっかけに、ママ友のリエとその娘・ののちゃんと親しくなりました。「登園しぶり」という共通の悩みから距離を縮め、2人は親友のような関係に。しかしある日を境に、リエの態度は一変。理由もわからないまま無視されるようになり、周囲のママたちからも距離を置かれるようになってしまいます。送り迎えや保護者会、