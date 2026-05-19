デパ地下って楽しいですよねぇ。楽しすぎて、用事がなくてもついつい立ち寄っちゃう！私のお気に入りは東京・伊勢丹新宿店のデパ地下なんですけど、なんとこれから約1年かけて洋菓子エリアが生まれ変わるそう。第1弾として6ブランドがオープンするようなので、さっそくご紹介していきますね。【新プロジェクト始まります！】伊勢丹新宿店 本館地下1階 洋菓子エリアが19年ぶりに刷新される「La Grande Cité 洋菓子サンク プロ