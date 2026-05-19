警察車両の赤色灯静岡県警浜北署は19日、浜松市の会社が管理する土地から、約2年間で3千回以上にわたり、コンクリートの材料となる石計約5万2千トン（7500万円相当）を盗んだとして、窃盗の疑いで北海道厚沢部町木間内の会社員杉山博幸容疑者（66）を逮捕した。逮捕容疑は、2022年1月上旬から24年2月下旬までの間、浜松市の会社が管理する土地からコンクリートの材料となる石を盗んだ疑い。署によると、容疑者は当時、同市内