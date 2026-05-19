研究グループが公開した研究機での解析の様子（コニカミノルタ提供）九州大の研究グループは19日、特定の先天性心疾患患者の手術後に経過観察が必要な肺動脈弁逆流の重症度評価を、エックス線撮影で高精度かつ簡易に行うシステムを開発したと発表した。適切な治療時期の判断や、地域間の医療格差是正に役立つとしている。肺動脈弁逆流は、心臓から肺へ血液を送る肺動脈弁が完全に閉鎖せず、血液が右心室へ逆流する状態を指す。