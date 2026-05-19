アフリカのコンゴ民主共和国を中心に流行しているエボラ出血熱をめぐり、WHO（世界保健機関）のテドロス事務局長は19日、「流行の規模とスピードを深く懸念している」と述べ、感染の拡大に警鐘を鳴らしました。テドロス事務局長は、WHO総会で演説し、エボラ出血熱はコンゴ民主共和国の東部イトゥリ州を中心に広がり、死者は130人、感染の疑い例は500人を超えると明らかにしました。感染は隣国ウガンダでも確認されたほか、医療従事