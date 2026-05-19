秋冬ごろからトレンドカラーに浮上し、今も注目を浴び続けているブラウン。特にこの春夏は、フレッシュな印象で取り入れたり、爽やかなスタイリングに落とし込んだりするのがおすすめの着こなし方法です。黒より重たく見えないのに、適度な落ち着きもあり大人コーデにも取り入れやすいのがブラウンの魅力。今回は【グローバルワーク】のブラウンアイテムにフォーカスして、お手本の着こなしを紹介し