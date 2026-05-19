ポルトガル・サッカー連盟は19日、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む代表メンバーを発表し、41歳のFWクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）が史上最多となる6度目の選出となった。今大会はアルゼンチン代表FWメッシ（マイアミ）とメキシコ代表GKオチョア（AELリマソル）も6度目のメンバー入りが懸かっている。オチョアは最初の2大会で出番がなかったため、C・ロナウドとメッシは出場すれば最多記録を更新する6大会目の出