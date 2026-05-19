“婚約中”の34歳美人経営者と年収3000万円高卒経営者が口論になり、「ダサいよね」「男を立てられない女性は好きじゃない」と不快感をあらわにする場面があった。【映像】美人社長の“一言”で最悪の空気に5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つ