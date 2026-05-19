中道改革連合の衆院選落選者の約10人が党関係者に対し、党から支給される支援金について辞退する意向を伝えたことが分かった。関係者が19日、FNNの取材に明らかにした。中道は当初、小選挙区の総支部長を継続する落選者の一部に「政治活動支援金」として月額40万円を支給することを検討。まず30人規模で開始し、年内に70人程度とすることを想定していた。関係者によると、その後、落選者からのヒアリングの結果を踏まえ、上限額と