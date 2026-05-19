マンチェスター・ユナイテッドで活躍するポルトガル代表DFディオゴ・ダロトに、スペイン移籍の可能性が浮上している。ジャーナリストのミゲル・セラーノ氏が報じた。レアル・マドリードの新指揮官就任が確実視されているジョゼ・モウリーニョが、今夏の補強における最優先ターゲットとして、かつて自ら見出した“愛弟子”の獲得を熱望しているという。信頼できるサイドバックを求める“白い巨人”は、3000万ポンド以上を準備して本