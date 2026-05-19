開幕まで残りわずかとなった2026年W杯。アメリカ、カナダ、メキシコの共同開催で、6月12日にメキシコ対南アフリカの開幕戦が予定されている。その中で注目が集まっているのがスペイン代表だ。指揮官はルイス・デ・ラ・フエンテ。2022年からスペイン代表を率いており、2024年のEURO優勝に導いている。今回の予選はグループE首位通過。本戦のグループステージではカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと比較的楽な組み分けとな