16-17シーズンにペップ・グアルディオラ監督がマンチェスター・シティの監督に就任し、今季が10シーズン目。先日、チェルシーとのFAカップ決勝を制し、就任から20個目のタイトルを獲得した。『The Athletic』によると、そんなペップのシティでの旅は今季で終わりを迎えるようだ。契約は来季まで残っているが、今季限りでシティを去るという。後任は元チェルシーのエンツォ・マレスカが濃厚。過去にはシティに在籍しており、下部組