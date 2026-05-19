荻野屋は、横川工場で製造した「峠の親子めし」を原因とする食中毒事故が発生したと発表した。5月10日に横川工場で製造し、上信越道横川サービスエリア（SA）上り線で販売した「峠の親子めし」を喫食した複数の客から下痢・嘔吐などの症状が報告された。有症者は22名で16名が受診し、うち2名が入院した。9名から黄色ブドウ球菌が検出された。販売数量は90個だった。安中保健所は横川工場に対し、5月19日から3日間の営業停止処分を