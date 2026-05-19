◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１９日・京セラドーム大阪）両膝痛で離脱していたオリックス・杉本裕太郎外野手が１９日、ファーム練習試合・サムティ戦（杉本商事ＢＳ）で２か月ぶりに実戦復帰した。「４番・ＤＨ」で４打席に立ち、遊ゴロ、四球、空振り三振、左飛。安打は出なかったものの、３月２４日のファーム・リーグ阪神戦（京セラドーム大阪）以来となる試合で全力疾走も見せた。２５年はチームトップの１６