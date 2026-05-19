ポルトガルのロナルド＝2025年11月（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】ポルトガル・サッカー連盟は19日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む代表メンバーを発表し、41歳のFWロナルド（アルナスル）が選ばれた。出場すれば史上最多を更新する6度目のW杯となる。フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）やベルナルドシルバ（マンチェスター・シティー）、ビティーニャ（パリ・サンジェルマン）らも順当に入った