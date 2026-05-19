韓国の7人組グループ・BTSのJung Kook（ジョングク）が、グローバルブランドアンバサダーを務める「Calvin Klein」とのパートナーシップによる限定カプセルコレクション「Jung Kook for Calvin Klein」を19日、発表した。Jung Kookにとって初のファッションコラボレーションとなる。【写真多数】コラボアイテムを着用！バイクと絵になるジョングク今回のカプセルは、長年にわたるブランドアンバサダーとしての関係をさらに発展