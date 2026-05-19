金融庁米新興企業アンソロピックの最新人工知能（AI）「クロード・ミュトス」などを悪用した金融機関へのサイバー攻撃リスクに備え、金融庁と金融機関などでつくる官民会議が、必要に応じて金融システムを停止する対策も選択肢に入れていることが19日、分かった。金融機関の自主的な判断で停止するケースを想定する。14日に開いた官民会議の初会合で、短期的な対応案の一つとして示された。5月末までに当面の対応を取りまとめ