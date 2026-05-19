◆パ・リーグ西武３―１ロッテ（１９日・前橋）西武の武内夏暉投手は７回７安打１失点の粘投で今季３勝目を挙げた。１４０キロ後半の直球とスライダー、カーブを織り交ぜ最少失点でまとめ「結構打たれたんですけど、点を取られないように粘り勝ちできました。群馬で勝てて本当にうれしいです」と喜んだ。与えた四死球はゼロ。西口監督は「今日は無四球でしたし、まあ立ち上がりちょっとね。苦労しましたけどね。よくあそこ