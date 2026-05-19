「広島３−１ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）広島がＤｅＮＡとの接戦を制した。先発の床田は６回３安打無失点の好投で２勝目。八回は中崎、九回はハーンが登板し、ハーンは今季初セーブを記録した。新井貴浩監督（４９）は床田について、「ランナーを出しても要所を締めて、ゲームをしっかりつくってくれた。粘り強く投げてくれた」と高評価。６回９５球での交代については、「いい（内容の）ところで代えようと」と