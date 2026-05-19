インテルのアルゼンチン代表FWラウタロ・マルティネスが、「ここでキャリアを終えたい」とネッラズーリへの忠誠を誓っている。28歳のラウタロは2018年の加入以降、インテルの前線の核を担い、ここまで公式戦375試合に出場し、クラブ歴代3位となる175ゴールを記録。現在はカピターノも務めており、エースにしてバンディエラだ。今シーズンは後半戦に入って少し欠場が増えたものの、公式戦40試合22ゴール6アシストの数字を残し