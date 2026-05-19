甘いキャンディを選ぶ時間までワクワクしたい♡そんな気分を叶えてくれるのが、パパブブレのオンライン限定企画「ワクワクキャンディくじ」。購入した瞬間に抽選結果が決まるゲーム感覚の新体験で、約2.4kgの超特大キャンディジャーが当たるチャンスも。何が届くかわからないドキドキ感と、パパブブレならではのカラフルで可愛いキャンディの世界観を同時に楽しめる注目企画です。 開封する瞬間まで楽しい企画